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Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında yaralı 2 kişiyi botla karaya çıkardı

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Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında yaralı 2 kişiyi botla karaya çıkardı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesi ve özel teknede yaralanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, ilçe açıklarında gezi teknesi ve özel teknede birer kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Teknelerden alınan 2 kişi, Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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