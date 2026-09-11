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Fethiye’de gezi teknelerinde yaralanan iki kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Fethiye’de gezi teknelerinde yaralanan iki kişiye tıbbi tahliye gerçekleştirildi
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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan vatandaşlara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan vatandaşlara Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknelerinde iki kiş yaralandı. Yaralanan vatandaşlar için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları yaralanan vatandaşları botlara alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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