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Fethiye'de yat kazası: 1 yaralı tahliye edildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki ticari yatta yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki ticari yatta yaralanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında ticari yatta 1 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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