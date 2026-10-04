Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakaladı, 5 şüpheli gözaltında

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları teknede, 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi, göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA