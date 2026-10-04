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Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakaladı, 5 şüpheli gözaltında

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Sahil Güvenlik, Fethiye açıklarında 34 düzensiz göçmen yakaladı, 5 şüpheli gözaltında
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan özel teknede 34 düzensiz göçmen yakalandı; göçmenlerden 5'i çocuk. Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından özel teknede bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları teknede, 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda 5 kişi, göçmen kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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