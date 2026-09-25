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Fethiye açıklarında rahatsızlanan 2 vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

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Fethiye açıklarında rahatsızlanan 2 vatandaş Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik botları, vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde yaralanan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyeleri gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi ve özel teknelerde rahatsızlanan iki vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları rahatsızlanan vatandaşları bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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