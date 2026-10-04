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Fethiye Göcek'te Sahil Güvenlik operasyonunda 35 düzensiz göçmen yakalandı

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Fethiye Göcek'te Sahil Güvenlik operasyonunda 35 düzensiz göçmen yakalandı
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Fethiye Göcek'te Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yakalanan göçmenler ilgili birimlere teslim edildi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye'de düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu Göcek mahallesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölge tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı oldukları ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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