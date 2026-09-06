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Muğla Fethiye'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

Muğla Fethiye'deki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Nif Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri, hava araçlarının desteğiyle alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen orman yangına ekiplerin havadan müdahaleleri sürüyor.

Yangın, Nif Mahallesi'ndeki ormanlık meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Hava araçları da sortileri ile söndürme çalışmalarına destek verdiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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