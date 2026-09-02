Haberler

Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı

Şarkıcı Aydın Aydın’dan Ölüdeniz’de dikkat çeken israf farkındalığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şarkıcı Aydın Aydın, Muğla’nın Fethiye ilçesinde gıda israfına dikkat çekmek için Ölüdeniz'deki bir restorana özel tasarım şişme kıyafetle gitti. Masayı yemeklerle doldurarak hazırladığı senaryoyla israfa tepki gösteren sanatçı, Türkçe ve İngilizce seslendirdiği bestesiyle "Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" çağrısı yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarkıcı Aydın Aydın, gıda israfına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla renkli ve anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ölüdeniz Mahallesi’ndeki bir restorana özel tasarlanan şişme kıyafetiyle giden sanatçı, hazırladığı kurgusal senaryo ve seslendirdiği besteyle çevre mesajı verdi.

ŞİŞME KIYAFETLE SIRADIŞI SENERYO

Restoranda masayı farklı yemek siparişleriyle dolduran Aydın Aydın, canlandırdığı senaryo üzerinden yiyeceklerin kolayca israf edilmesine ve bilinçsiz tüketime dikkat çekti. Farkındalık çalışması kapsamında masa başında yer alan sanatçı, konuya ilişkin hazırladığı özel şarkıyı da seslendirdi.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BESTE

"Temiz bir dünya için bu görev hepimizin" sloganını öne çıkaran Aydın Aydın, bestesini hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrafa dur dememiz lazım. Her adımı bir olay. Dikkat edersek her şey çok kolay. Temiz bir dünya hepimiz için mümkün."

Sıradışı kostümü ve şarkısıyla çevredekilerin ilgisini çeken sanatçı, toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediği etkinliğini başarıyla tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu

Tarif edilemez fedakarlık! Cenazede gözyaşları sel oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'deki elektrik faciasında çarpıcı rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı

Türkiye'yi kahreden olayda yeni rapor! İhmaller 9 yıl öncesine uzandı
Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı

Müşteri götürdüğü evin duvarındaki yazıyı gören emlakçı yıkıldı
Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi de belli oldu

Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi de belli oldu
Premier Lig'de Yaz Transfer Rekoru Kırıldı

Bu adamlarla başa çıkılmaz! Harcadıkları paranın izahı yok
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü

Özgür Özel görmesin