Muğla Fethiye'de bir kadın evinde hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli değerlendirildi

Muğla Fethiye'de bir kadın evinde hareketsiz bulundu, ölümü şüpheli değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi'nde bir kadın, yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ölümü şüpheli değerlendirilen kadının kesin ölüm nedeni adli incelemelerin ardından belirlenecek.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kadın yakınları tarafından evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Olay, Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Yılmaz'dan haber alamayan akrabaları, sabah saatlerinde evine gitti. Yakınlarının Yılmaz'ı hareketsiz halde bulması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.