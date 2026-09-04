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Fethiye'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tamirat için gittiği binada asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki Durmuş Ünal yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; cenaze adli tıp morguna gönderildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi.

Taşyaka Mahallesi 141. Sokak'ta bir binaya tamirat için gelen Durmuş Ünal (49), asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin tamamlanmasının ardından Ünal'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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