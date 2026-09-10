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Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak 'Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak 'Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı 'Mapa-Şamandıra Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Maviliklerimize nefes olacak Mapa-Şamandıra Sistemi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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