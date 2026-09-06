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Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: Yol Kapandı, Araç Kuyrukları Oluştu

Muğla'da Zincirleme Trafik Kazası: Yol Kapandı, Araç Kuyrukları Oluştu
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Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağı yakınlarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yol tek şeritten trafiğe açılırken, Marmaris ve Fethiye istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla-Antalya karayolu Ula kavşağına yakın bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası Marmaris ve Fethiye istikametine giden araçlar kaza nedeniyle kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaza Menteşe-Ula Karayolu Gülağzı kavşağı ile Ula kavşağı arasında meydana geldi. Ula kavşağına iniş esnasında yaşanan kazada 48 ATZ 558 (otomobil), 48 E 1331 (otomobil), 34 HRH 156 (kamyonet), 07 V 4748 (kamyonet), 48 ADJ 350 (otomobil), 20 ATL 308 (otomobil), 48 AYA 860 (otomobil) plakalı araçlar kazaya karıştı.

Kaza sonrası iki kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri yolu tek şeritten ulaşıma açarken, karayolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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