Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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- Dağlardan akan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir kısmında suyun rengi kahverengiye döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı turistler ve vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.
Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.
Bölgede yağışın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA