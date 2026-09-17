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Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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- Dağlardan akan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir kısmında suyun rengi kahverengiye döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kısa süreli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı turistler ve vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşadı.

Dağlardan yağışla taşınan çamurlu su nedeniyle Ölüdeniz'in bir bölümünde suyun rengi kahverengiye döndü.

Bölgede yağışın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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