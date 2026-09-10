Fethiye’de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sarp arazide çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin havadan müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nif Mahallesi'nde sarp arazideki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp arazide ulaşımın güç olduğu bölgede alevlere hava araçları ile müdahalenin sürdüğü öğrenilirken, kara ekiplerinin de bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı