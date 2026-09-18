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Fethiye'de afet ve acil durum tatbikatı yapıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ekipler, afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ekipler, afet ve acil durum tatbikatı gerçekleştirdi.

Fethiye Devlet Hastanesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği ilçede yaşanan depremde hastanenin Onkoloji Servisi hasar gördü.

Bazı kişiler hastaneden koşarak çıkarken bazıları ekipler tarafından çıkarıldı.

Hastanenin ikinci katında mahsur kalan 3 kişi de itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) desteğiyle yaralılara yeşil, sarı ve kırmızı kodlarla öncelik sırasına göre müdahale edildi.

Depremde ilçede yaralanan bazı vatandaşlar da ambulansla hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde bu yaralılara da müdahale edildi.

Senaryoya göre olay sırasında 20 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Yavuz Okulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması için tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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