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Fethiye'de depozito iade makineleri için işbirliği protokolü imzalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sıfır atık çalışmaları kapsamında depozito iade sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sıfır atık çalışmaları kapsamında depozito iade sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fethiye Belediyesi ile Revomat Geri Kazanım Teknoloji ve Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol törenine şirket yetkilileri Muhammet Can Sayar ve Ömer Zeybek katıldı.

İşbirliği kapsamında, depozitolu ambalajların geri kazanım sürecinin desteklenmesi ve vatandaşın ambalaj atıklarını sisteme kolayca iade edebilmeleri amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda ilk depozito iade makinesinin Fethiye Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ne kurulacağı, ilerleyen süreçte makinelerin ilçe genelinde yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Uygulamayla atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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