Haberler

Fethiye'de baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu

Fethiye'de baba ve 2 çocuğu iş yerinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde Ergün Güngör (46) ile çocukları Hatice Güngör (10) ve Hüseyin Güngör (6) ölü bulundu.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde Ergün Güngör (46) ile çocukları Hatice Güngör (10) ve Hüseyin Güngör (6) ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Güngör ailesine ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Ekipler, iş yeri sahibi Ergün Güngör'ü pencere demirlerine asılı halde, çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ü ise yataklarında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergün Güngör ile çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından durum Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu

İş yerinde kahreden olay! Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki çocuk yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken böyle bulundu

Yürekleri ağza getirdi! Herkes onu ararken bakın nereden çıktı
Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıl sonra çözüldü! Şüphelileri o telefon sinyali ele verdi
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
Polisten elektrikli skuterle kaçtı, dron takibiyle yakalandı! Nefes kesen anlar kamerada

Kaçmak için tercih ettiği araç efsane! Nefes kesen takip kamerada
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Böyle annelik olmaz! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu

Böyle annelik olmaz olsun! Çocuğunun fuhşa sürüklenmesine göz yumdu
Sergen Yalçın'dan gülümseten kadın hakem diyaloğu

Sergen Yalçın'ın kadın hakemlerle ilgili sözleri olay oldu