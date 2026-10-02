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Fethiye'de fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde fuhşa teşvik ve aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin adres ve araçlarındaki aramalarda dijital materyale el konuldu; 7 mağdur hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" ile "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 mağdur hakkında da adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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