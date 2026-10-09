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Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Atina'da trap erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu

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Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, trap erkeklerde altın madalya kazandı. Atina'daki final yarışını ilk sırada bitiren Tunçer, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'da gerçekleştirilen organizasyonda mücadele eden Nedim Tolga Tunçer, final yarışını birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA
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