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UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftası 8 maçla başladı, Portekiz Danimarka'yı 4-2 yendi

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UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 8 maçla başladı. A Ligi 4. Grup'ta Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yenerken, Almanya Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti ve Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası, 8 maçla başladı.

Organizasyonun üçüncü haftasında A, B ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta oynanan karşılaşmada Portekiz deplasmanda Danimarka'yı 4-2 yendi. A Ligi 2. Grup'ta ise Hollanda deplasmanda Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Almanya- Sırbistan : 2-0

Yunanistan-Hollanda: 2-2

4. Grup:

Galler-Norveç: 2-1

Danimarka-Portekiz: 2-4

B Ligi:

3. Grup:

İrlanda Cumhuriyeti-Avusturya: 2-2

İsrail-Kosova: 0-0

D Ligi:

1. Grup:

Malta-Cebelitarık: 1-1

2. Grup:

Azerbaycan-Lihtenştayn: 0-0

Kaynak: AA
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