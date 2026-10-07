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İçişleri Bakanı Çiftçi, sınır aşan suçlarla mücadele için yarın Atina'ya gidiyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır aşan suçlar ve terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek için yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyareti yapacak. Çiftçi, Atina'da iki bakanla görüşerek ortak adımları ve suç örgütü mensuplarının iadesini ele alacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek" amacıyla yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, Atina'daki temasları kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadele ile sınır aşan suçların önlenmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Temaslarda ayrıca "Sınır Ötesi Kapan" operasyonları kapsamında organize suç örgütü mensuplarının iadesi ve bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden Çiftçi'nin, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla komşu ülkelerle yürütülen "üçlü mekanizma" toplantıları ile sınır aşan suçlarla mücadelede diplomatik işbirliğinin artırılmasına yönelik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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