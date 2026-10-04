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Yunanistan'ın Evros bölgesindeki yangının dumanı Edirne Meriç'teki köylerden görüldü

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Yunanistan'ın Evros bölgesindeki yangının dumanı Edirne Meriç'teki köylerden görüldü
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Yunanistan'ın Evros bölgesinde çıkan yangında yükselen yoğun duman ve alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı bazı köylerden de görüldü. Vatandaşlar, akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve kızıllığı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yunanistan'ın Evros bölgesinde çıkan yangında yoğun duman ve alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden de görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan'ın Türkiye sınırında bulunan Evros bölgesinde yangın çıktı. Yangında yükselen yoğun duman ve alevler, sınırın Türkiye tarafında bulunan Meriç ilçesine bağlı bazı köylerden de görüldü. Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve yangının oluşturduğu kızıllık, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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