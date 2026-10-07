Haberler

Rubio, ABD-Yunanistan savunma iş birliğini teyit etti, Florida ortaklığı tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rubio, ABD-Yunanistan savunma iş birliğini teyit etti, Florida ortaklığı tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rubio, ABD ile Yunanistan'ın savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirme mutabakatlarını yinelediklerini açıkladı. Yunanistan'ın Ulusal Muhafız Eyalet Ortaklık Programı kapsamında Florida ile ortaklığının tamamlandığını belirtti.

(WASHINGTON) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Yunanistan'ın uzun süredir devam eden savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakatlarını yinelediklerini açıkladı. Rubio, Yunanistan'ın Ulusal Muhafız Eyalet Ortaklık Programı kapsamında Florida ile ortaklığının da tamamlandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Yunanistan savunma ve güvenlik iş birliğine ilişkin açıklama yaptı. Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan, uzun süredir devam eden savunma ve güvenlik işbirliğimizi güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ulusal Muhafız Eyalet Ortaklığı Programı kapsamında Yunanistan'ın Florida ile olan ortaklığını kesinleştirdik ve böylece önemli bir NATO ittifakını daha da ilerlettik."

Kaynak: ANKA
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu

İnce'nin bir öngörüsü daha gerçek oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı

Yeni kararın ardından Azerbaycan'dan ilk görüntüler
Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı

ABD ile Yunanistan el sıkıştı! 4 milyarlık dev anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Yozgat Karatepe'de çatıda emniyet kemeri olmadan çalışan işçiler görüntülendi

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Partimizin üyesi değil

"Fatma Betül Sayan Kaya artık partimizin üyesi değil"
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Batan gemide can veren kardeşini uğurlayan ağabey: Allah’a emanet ol kardeşim

"Allah'a emanet ol kardeşim"