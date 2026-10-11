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Safiye Temizdemir, Avrupa Şampiyonası'nda trap solo kadınlarda altın madalya aldı

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Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda trap solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Nisa Nur Aydemir trap solo genç kadınlarda gümüş madalya alırken şampiyona 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.

Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA
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