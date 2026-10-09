İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

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İstanbul'da, Fransız adli makamlarıyla yapılan çalışma kapsamında düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 11'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

İstanbul polisi, Fransa adli makamlarından gelen bilgiyi değerlendirerek Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünü ortaya çıkarmıştı.

Alınan bilgi sonrası titiz çalışma yürüten ekipler, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiğini, örgütün Türkiye yapılanmasının ise sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiğini belirlemişti.

Yapılan çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında aranan 32 zanlının da bu sayede yurt dışına çıktığı, örgütün kaçak şekilde yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin avro aldığı tespit edilmişti.

Bu arada Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin bazılarının ise Meriç Nehri kıyısında kar maskeli kişilerce yakalandığı ve gasbedilip tekrar Türkiye'ye botla gönderildiği de yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştı.

Düzensiz göçmen ve aranması olan zanlılardan elde edilen paraları "havala" yöntemiyle alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, 5 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 14 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 kilo 400 gram altın, 162 bin avro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirilmişti.

Kaynak: AA