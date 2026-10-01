Yunanistan Hollanda maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Yunanistan Hollanda maçı nereden CANLI izlenir?

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Yunanistan - Hollanda maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına yerleşti. Grup sıralamasında kritik öneme sahip olan bu zorlu randevuda iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılarak puan tablosunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Peki, Uluslar Ligi Yunanistan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm bilgiler haberimizin devamında.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Yunanistan ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu zorlu mücadelede iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın saatinde veya yayın programında resmi kurumlar tarafından değişiklik yapılabileceği için futbolseverlerin maç öncesinde güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki Yunanistan - Hollanda maçı, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, A Spor'u hem uydu ve kablo platformlarından hem de kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden izleyebilecek.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

A Spor'un yer aldığı platformlar ve kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 88, D-Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Turkcell TV+'ta 72 ve Tivibu'da 381. Platformların kanal sıralamalarında zaman zaman güncelleme yapılabildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi faydalı olacaktır.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Yunanistan ev sahipliği yapacak. Mücadele, Selanik'te bulunan ve PAOK'un iç saha maçlarını oynadığı Toumba Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ateşli taraftar atmosferiyle bilinen stadyumda ev sahibi Yunanistan, güçlü rakibi Hollanda karşısında galibiyet arayacak.

YUNANİSTAN - HOLLANDA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Yunanistan - Hollanda maçını internetten canlı izlemek isteyenler, A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. Ancak resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği için televizyon platformları daha kesintisiz bir izleme seçeneği sunuyor.