Haberler

Rubio, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nda Gerapetritis ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rubio, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nda Gerapetritis ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gitti. Rubio, Yunanistan'ı 'kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki' olarak nitelendirip Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 6'ncı ABD- Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gitti. Yunanistan'ı "kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki" olarak nitelendiren ve iki ülke arasındaki ortaklığın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Rubio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, 6'ncı ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu kapsamında Yunanistan'a gittiğini belirtti. Rubio, paylaşımında "Yunanistan, kararlı ve yetkin bir NATO müttefiki. Savunma, enerji ve paylaştığımız demokratik değerlerde birleşmiş durumdayız. ABD-Yunanistan bağı derindir ve ortaklığımız her zamankinden daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Rubio, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldiği görselleri de paylaştı.

Kaynak: ANKA
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim

Meğer onu Türkiye'ye Acun getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'da veba alarmı! ABD vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' çağrısı

Gizemli ölüm dünyanın uykularını kaçırdı: O ülkeyi derhal terk edin
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş

Fatma Betül Sayan'ı 10'a katlayan isimle ilgili isyan ettiren detay
Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek

Suçu çok ağır! Suudi mahkemesi son sözü söyledi: İdam edilecek

Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

Soner Olgun'dan kötü haber! Entübe edildi
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Erdoğan taktı
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü