Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

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İBB'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' soruşturmasının kilit isimlerinden biri olan firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu, Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanan ve 2 Ekim'den bu yana Yunan makamlarınca gözetim altında tutulan Gülibrahimoğlu için Adalet Bakanlığı jet hızıyla iade sürecini başlattı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DİPLOMATİK HAMLE

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda harekete geçen Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına resmi yazı göndererek iade dosyasını iletti. Gülibrahimoğlu hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek” suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtilen resmi yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan'da bulunduğuna dair malumat bakanlığımıza intikal etmiştir. Bu kapsamda, adı geçenin ülkemize iadesini teminen ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 16/4’üncü maddesi uyarınca 40 gün süreyle geçici olarak tutuklanmasının talep edilmesini ve iade evrakının tercüme edilmesini müteakiben en kısa sürede diplomatik kanaldan ve Interpol aracılığı ile iletileceğinin Yunanistan yetkili makamlarına bildirilmesini arz ederim."

İTİRAFÇILAR: ÖZEL JETLE LONDRA'YA PARA TAŞINDI

Soruşturma dosyasında yer alan itirafçı beyanları, Gülibrahimoğlu’nun yurt dışı trafiğini ve finansal ağını gözler önüne serdi. İtirafçı eski İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Gülibrahimoğlu’nun İstanbul’daki hafriyat döküm işlerinin yüzde 70’ini kontrol ettiğini, yıllık yaklaşık 200 milyon dolar gelir sağladığını ve bu paraların büyük kısmının Londra’ya aktarıldığını iddia etti.

Diğer itirafçı iş insanı Sarp Yalçınkaya ise Gülibrahimoğlu’nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle düzenli olarak yurt dışına çıktığını belirterek, "Murat’a özel jetle kimlerle, neden yurt dışına çıktığını sorduğumda bana 'Jetle yurt dışına para götürdüklerini, bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu' söylerdi. Yurt dışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine ve bağlı iştiraklere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Cebeci Hafriyat Sahası’na kaçak döküm yaptırılarak 120 milyar lirası bu alandan olmak üzere toplam 180 milyar liralık haksız kazanç elde edildiği iddia edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasası' ve örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Dosyanın 1 numaralı firarilerinden olan Gülibrahimoğlu'nun Mart 2025'te kendine ait özel jetle yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

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Kaynak: Haberler.com