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Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı

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Uçak kaçırılma alarmı verdi, havalimanı kapatıldı: Savaş uçakları havalandı
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Almanya’nın Nürnberg Havalimanı, Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan gelen yolcu uçağının acil durum kodu göndermesi ve pilotla telsiz bağlantısının kesilmesi üzerine geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Olası uçak kaçırma şüphesiyle Alman savaş uçakları havalanırken, yolcu uçağı güvenli şekilde iniş yaptı.

  • Almanya'nın Nürnberg Havalimanı, Korfu'dan gelen Corendon Airlines'a ait XR456 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçaktan 7500 acil durum kodu gönderilmesi ve pilotla telsiz bağlantısının kesilmesi üzerine geçici olarak uçuşlara kapatıldı.
  • Alman Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter savaş uçakları uçağa eşlik etti ve uçak yerel saatle 12.16'da Nürnberg Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.
  • Corendon Airlines, acil durum kodunun Hırvatistan hava sahası üzerinde yaşanan telsiz iletişim sistemi arızası nedeniyle gönderildiğini açıkladı; polis incelemelerinde uçakta herhangi bir tehlike tespit edilmedi.

Almanya’nın Nürnberg Havalimanı, Yunanistan’ın Korfu Adası’ndan gelen yolcu uçağının olası uçak kaçırma durumuna işaret eden acil durum kodu göndermesi ve pilotla telsiz bağlantısının kesilmesi üzerine geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Alman savaş uçakları yolcu uçağına eşlik ederken, uçak güvenli şekilde iniş yaptı.

ACİL DURUM KODU GÖNDERİLDİ

Olay, 13 Ekim Salı günü Almanya’nın Nürnberg kentindeki Albrecht Dürer Havalimanı’na iniş yapmaya hazırlanan Corendon Airlines’a ait XR456 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçakta yaşandı.

Korfu’dan havalanan uçak, hava trafik kontrolünde olası uçak kaçırma durumunu belirten uluslararası 7500 acil durum kodunu gönderdi. Ardından pilotla telsiz bağlantısının kesilmesi üzerine güvenlik birimleri harekete geçti.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Uçaktaki acil durum bildiriminin ardından Alman Hava Kuvvetleri’ne ait Eurofighter savaş uçakları havalandı. Güvenlik güçleri havalimanı çevresinde önlem alırken, özel operasyon birimlerinin de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Nürnberg Havalimanı’nda uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu. Corendon Airlines’a ait uçak, yerel saatle 12.16’da güvenli şekilde iniş yaptı.

UÇAKTAKİ YOLCULAR GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

İnişin ardından uçakta ve çevresinde güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. İlk aşamada uçakta bekletilen yolcuların, kontrollerin ardından otobüslerle terminale götürüldüğü aktarıldı.

Polis, yapılan incelemelerde herhangi bir tehlike tespit edilmediğini açıkladı. Yetkililer, acil durum alarmının nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

KODUN GÖNDERİLME NEDENİ AÇIKLANDI

Corendon Airlines tarafından yapılan açıklamada, acil durum kodunun Hırvatistan hava sahası üzerinde yaşanan telsiz iletişim sistemi arızasının ardından gönderildiği belirtildi.

Böylece ilk aşamada uçak kaçırma şüphesine yol açan olayın, iletişim sistemindeki teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı değerlendirildi. Yetkililerin incelemesi devam ederken, uçakta herhangi bir tehlike bulunmadığı bildirildi.

AYNI HAVALİMANINDA DRONE ALARMI DA YAŞANDI

Nürnberg Havalimanı’nda aynı gün yaşanan bir başka olayda ise gece saatlerinde üç pilot, kalkış veya iniş sırasında havaalanı yakınlarında şüpheli bir cisim gördüklerini bildirdi.

Olası drone ihbarları üzerine polis ekipleri, özel tespit cihazları ve helikopter desteğiyle arama yaptı. Ancak çalışmalarda drone bulunduğuna ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılamadı.

Yetkililer, gece yaşanan drone ihbarlarıyla daha sonra uçuş güvenliği alarmına neden olan olay arasında bağlantı olup olmadığının henüz belirlenmediğini açıkladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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