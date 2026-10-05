Haberler

Zihinsel antrenman yapan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zihinsel antrenman yapan TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı sporcuları, 6 hafta boyunca zihinsel antrenman yaptı. Smaç ve servisle ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyon artarken, takım Çin'deki Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde Yunanistan'ı yenip dünya şampiyonu oldu.

ANKARA TVF Spor Lisesi Voleybol Takımı sporcuları, 6 hafta boyunca zihinsel antrenman yaptı. Smaç ve servis hareketleriyle ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyonun arttığı belirlenen sporcular, Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM) ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin ortak çalışmasında; TVF Spor Lisesi Erkek Voleybol Takımı, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleştirilen araştırma kapsamında 6 hafta boyunca haftada 3 kez, fiziksel antrenmanlarının ardından zihinsel antrenman yaptı. Sporcular, antrenörlerinin hazırladığı ses kayıtlarını dinleyerek salonun kokusunu, kalabalığını ve gürültüsünü zihinlerinde canlandırdı.

ZİHİNSEL OLARAK TEKRAR ETTİLER

Ardından ayakların konumundan yükselmeye, kolların hareketinden topa vurmaya kadar smaç ve servis hareketlerinin tüm aşamalarını fiziksel olarak gerçekleştirmeden zihinsel olarak tekrar etti. Antrenman öncesinde ve sonrasında NÖROM'da fNIRS yöntemiyle beyin kayıtları alınan sporcuların, 6 haftalık çalışma sonrasında smaç ve servis hareketlerinde kullanılan el ve kol hareketleriyle ilişkili beyin bölgelerinde aktivasyonun arttığı belirlendi.

ÇİN'DE ŞAMPİYON OLDULAR

Araştırmada ayrıca zihinsel olarak tekrarlanan hareketin, harekete özgü beyin bölgelerinde yeniden yapılanmayla ilişkili değişim oluşturduğu Türkiye'de fNIRS yöntemiyle ilk kez gösterildi. Araştırmaya katılan öğrenciler, 6 haftalık zihinsel antrenman sürecinin ardından Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Çin'de düzenlenen Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'na katıldı. Finalde Yunanistan'ı mağlup eden takım, dünya şampiyonu oldu.

'SPORCUNUN ODAKLANMASINI KOLAYLAŞTIRIYOR'

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Orhan, spor performansında fiziksel antrenmanın yanı sıra dikkat, reaksiyon, odaklanma ve motor kontrol gibi nörobilişsel süreçlerin de önemli rol oynadığını belirterek, "Spor yaparken zamanında antrenörlerimiz bize hep sahanın kenarından 'Odaklan, konsantre ol' diye seslenirlerdi. Nasıl odaklanacağımızı bilemezdik. Zaten fiziksel olarak antrenman yapıyor sporcular, buna bir de zihinsel süreçleri dahil ettik. Bu imgeleme çalışmaları sporcuların o performansı daha öncesinde deneyimlemesini sağlıyor ve sporcu sahaya çıktığı zaman her şeyiyle hazır hale geliyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı

51 yıllık rekor tek imzayla kırıldı! Cumhuriyet tarihine geçti
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü

İzinle cezaevinden çıktı, babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Real Madrid harekete geçti
Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Pencereden düşen çocuğu son anda yakaladı

Bunun adı mucize!
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek

TFF'de büyük sürpriz! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Hem yolsuzluk kıskacı hem gösteriler ispanya Başbakanı Sánchez’i erken seçime götürdü

Gösteriler ve yolsuzluk kıskacı Sánchez’i istifaya götürdü

Ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,49 oldu

İşte ekim ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranı