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Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi Emerald Azzurra, 100 yolcuyla Bodrum'a yanaştı

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Bahama bayraklı kruvaziyer gemisi Emerald Azzurra, 100 yolcuyla Bodrum'a yanaştı
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Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' isimli kruvaziyer gemisi, Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan demir alarak Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşı olan 100 yolcu ile 76 personelin bulunduğu gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' isimli kruvaziyer gemisi geldi.

Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan demir alarak Bodrum'a gelen 110 metre uzunluğundaki lüks yolcu gemisi, Bodrum Limanı'na yanaştı. Ağırlıklı olarak ABD vatandaşı olan gemide, 100 yolcu ile 76 personel bulunduğu öğrenildi. Günübirlik ziyaret kapsamında Bodrum'da bulunan kruvaziyerin, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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