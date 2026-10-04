Yunanistan Almanya maçı hangi kanalda, Yunanistan Almanya maçı nereden CANLI izlenir?

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Yunanistan ve Almanya milli takımları, sahada önemli bir sınava çıkıyor. Her iki ekip için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde taraftarlar, Yunanistan Almanya maçının hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadeleyi nereden canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, stadyumu ve yayın bilgilerini sizler için derledik.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? UEFA ULUSLAR LİGİ KARŞILAŞMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak dev karşılaşmalardan birinde Yunanistan, sahasında Almanya'yı konuk ediyor. Avrupa futbolunun köklü temsilcilerinden Almanya'nın deplasmanda sahne alacağı mücadele öncesinde futbolseverler "Yunanistan Almanya maçı hangi kanalda?", "Maç saat kaçta başlayacak?" ve "Yunanistan Almanya maçı canlı nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyuma dair tüm detaylar haberimizde.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan ile Almanya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi, Türkiye'de a2 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise a2 TV'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanabilecek. İnternet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceğini hatırlatalım.

A2 TV HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

a2 TV'yi uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden izlemek isteyenler için güncel kanal numaraları şu şekilde: Digiturk'te 35, Vodafone TV'de 35, Kablo TV'de 37, Tivibu'da 59 ve Turkcell TV+'ta 29. kanaldan yayın takip edilebilir. Platformların kanal sıralamasında değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yunanistan ile Almanya, bugün, 4 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Resmi makamlar tarafından maç saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılma ihtimaline karşı gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

YUNANİSTAN - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ülke arasındaki karşılaşmaya Selanik'teki Toumba Stadyumu ev sahipliği yapacak. PAOK'un iç saha maçlarını oynadığı ve atmosferiyle bilinen bu stadyumda, Yunanistan taraftarının desteğiyle sürpriz bir sonuç peşinde koşarken konuk ekip Almanya ise deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyecek.

MAÇ BİLGİLERİ KISACA

Karşılaşma: Yunanistan - Almanya

Organizasyon: UEFA Uluslar Ligi

Tarih: 4 Ekim 2026, Pazar

Saat: 21.45 (Türkiye saati)

Stadyum: Toumba Stadyumu, Selanik

Yayıncı Kanal: a2 TV