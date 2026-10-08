Haberler

Yunanistan kripto kazançlarına vergi getiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan kripto kazançlarına vergi getiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan, kripto para yatırımlarından elde edilen kazançları yüzde 10 oranında vergilendirmeye hazırlanıyor. Kamuoyu görüşüne açılan taslak, küçük kazançlar için muafiyet öngörüyor. Düzenlemenin kasım ayında parlamentoya sunulması planlanıyor.

Taslağa göre yıllık 500 euroya kadar kripto kazancı vergiden muaf tutulacak. Önerilen vergi, kripto yatırımlarından elde edilen kazanç üzerinden alınacak. Henüz yasalaşmayan düzenleme için kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından parlamento sürecine geçilecek.

Yunanistan'da kripto kazançlarının vergilendirilmesini özel olarak ele alan kapsamlı bir yasal çerçeve bulunmuyor. Hazırlanan taslak, bu alanda uygulanacak oranı ve küçük tutarlı kazançların hangi sınır içinde muaf kalacağını belirlemeyi amaçlıyor.

VERGİ GELİRİ İÇİN HENÜZ TAHMİN YOK

Düzenlemenin bütçeye ne kadar gelir sağlayacağı henüz hesaplanmış değil. Yunan yetkililer, ülkedeki yatırımcıların büyük çoğunluğunun yurt dışında bulunan işlem platformlarını kullanması nedeniyle kripto piyasasının büyüklüğünü tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde kripto kazançları için ortak bir vergi oranı uygulanmıyor. Yunanistan'ın hazırladığı yüzde 10'luk düzenleme de ülkenin kendi vergi sistemine yönelik bir adım niteliği taşıyor. Teklifin yasalaşması için kasım ayında sunulması planlanan metnin parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir

Bakan'ı hiç böyle görmediniz! Babasıyla ilgili iddiaya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti

Kan donduran görüntü bugün kaydedildi
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Galatasaray'a piyango vurabilir! Barcelona'da sürpriz karar

Barcelona'dan Galatasaray maçı öncesi sürpriz karar!

Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın