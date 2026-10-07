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Muhtar Zeki Yaşagör, 50 yıl sonra Niko Kovi'ye Atina'da Beşiktaş forması hediye etti

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Muhtar Zeki Yaşagör, 50 yıl sonra Niko Kovi'ye Atina'da Beşiktaş forması hediye etti
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Edirne Merkez Barut Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, 50 yıl sonra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Niko Kovi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. Yaşagör, üzerinde Kovi'nin ismi bulunan Beşiktaş formasını eski futbolcuya hediye etti.

Edirne Merkez Barut Mahallesi Muhtarı Zeki Yaşagör, gençlik yıllarında hayranlık duyduğu Beşiktaş'ın eski futbolcularından Niko Kovi ile 50 yıl sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi. Yaşagör, yıllar önce mektupla ulaştığı Kovi'ye bu kez Beşiktaş forması hediye etti.

Yaklaşık 15 yaşında futbola başlayan ve çocukluğundan bu yana Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Zeki Yaşagör, dönemin siyah-beyazlı futbolcularından Niko Kovi'nin mücadeleci futbolundan oldukça etkilendiğini söyledi.

Kovi'nin özellikle kazanma azmi ve maçlardaki hırsının kendisini etkilediğini anlatan Yaşagör, o dönem futbolcusuna ulaşmanın bugünkü kadar kolay olmadığını dile getirerek, Kovi'ye siyah-beyazlı kulüp üzerinden mektup gönderdiğini ifade etti.

Yaşagör, gönderdiği mektubun ardından Kovi'den imzalı bir fotoğraf geldiğini ve bunun kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu aktararak, yıllar sonra bu kez Atina'da karşılaşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Beşiktaş formasını hediye etti

Yaşagör, buluşma öncesinde Kovi için özel olarak Beşiktaş forması hazırlattı. Üzerinde Kovi'nin isminin yer aldığı formayı eski futbolcuya hediye eden Zeki Yaşagör, Kovi'nin hediyeden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Niko Kovi'nin kendisine futbol kariyerinden de bahsettiğini aktaran Yaşagör, Kovi'nin Vefa'dan Beşiktaş'a transfer olduğunu, siyah-beyazlı ekipte başarılı bir dönem geçirdiğini ve Türkiye Milli Takımı formasını giydiğini anlattı.

"Hala o heyecanı yaşıyorum"

50 yıl önce başlayan hayranlığının yıllar sonra gerçek bir buluşmaya dönüşmesinin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade eden Barut Mahallesi Muhtarı Yaşagör, "Türkiye ile Yunanistan arasında böyle güzel karşılaşmaların olması beni çok mutlu etti. 50 yıl önce yaşadığım heyecanı bugün hala yaşıyorum" diye konuştu.

Zeki Yaşagör, Atina'daki buluşmada kendilerine gösterdikleri ilgi nedeniyle Niko Kovi ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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