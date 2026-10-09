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İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi

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İBB davasının firarisi Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi
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“Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı iddiası gündeme geldi. Gülibrahimoğlu’nun yakalandığına ilişkin iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yunanistan’daki bilinen adresi üzerinden Türkiye’ye iadesi için resmi süreci başlattığı öne sürüldü.

  • İBB davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'nun Yunanistan'da yakalandığı iddia edildi.
  • İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülibrahimoğlu'nun iadesi için Yunanistan'ın yetkili adli makamlarına resmi yazı gönderdi.
  • Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Modern, Kuzey Gayrimenkul ve Güney Cebeci Madencilik gibi şirketlerle bağlantılı olarak dosyada yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı iddia edildi. Gazeteci Burak Doğan’ın paylaşımıyla gündeme gelen iddianın ardından, Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesi için resmi sürecin başlatıldığı öğrenildi.

YUNANİSTAN’DA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Davanın firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu’nun Yunanistan’da yakalandığı öne sürüldü. Söz konusu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, Gülibrahimoğlu’nun bilinen son adresinin Yunanistan olduğu bilgisi mahkeme kayıtlarına da yansıdı. 

MAHKEMEDEN YUNANİSTAN’A İADE TALEBİ

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülibrahimoğlu’nun Türkiye’ye iadesi için Yunanistan’ın yetkili adli makamlarına resmi yazı gönderdi. Mahkeme, firari sanığın Türkiye’de yargılanabilmesi için iade edilmesini talep etti. 

“SİYASİ, ASKERİ VEYA MALİ SUÇTAN YARGILANMIYOR”

İade talebinde, Gülibrahimoğlu’nun siyasi, askeri veya mali nitelikte bir suçtan yargılanmadığı ve yasal haklarının güvence altında olduğu vurgulandı. Mahkemenin yazısında, Gülibrahimoğlu hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle yargılama yürütüldüğü belirtildi. 

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu, İBB'ye yönelik soruşturma ve sonrasında açılan davada adı öne çıkan iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Gülibrahimoğlu, Kuzey İstanbul Modern, Kuzey Gayrimenkul ve Güney Cebeci Madencilik gibi şirketlerle bağlantılı olarak dosyada yer alıyor. Hakkındaki soruşturma kapsamında mal varlığına, banka hesaplarına ve şirketlerine yönelik tedbir kararları alınmıştı. 

Gülibrahimoğlu, İBB davasında firari sanık olarak yer alıyor. Duruşmalarda şirketlerinin faaliyetleri ve Cebeci Maden Sahası'ndaki işlemlerle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinde çalışan bazı isimler de dava kapsamında ifade verdi.

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