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Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular

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Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular Haber Videosunu İzle
Türkiye'nin askeri gücü dış basında! Yunanistan'la farkı ortaya koydular
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Dış basında Türkiye ile Yunanistan'ın askeri kapasitesini karşılaştıran dikkat çekici bir analiz yer aldı. Firstpost, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğuna dikkat çekerken personel, tank, zırhlı araç ve topçu sistemlerinde Türkiye'nin sayısal üstünlüğünü öne çıkardı. Güncel askeri envanter verileri de iki ülke arasında özellikle personel ve kara gücü alanlarında Türkiye lehine önemli sayısal farklar bulunduğunu gösteriyor.

  • Türkiye, NATO'nun ABD'den sonra en büyük ikinci ordusuna sahiptir ve Yunanistan'dan dört kat fazla askeri personeli bulunmaktadır.
  • Türkiye, tank, zırhlı araç ve topçu sistemlerinde Yunanistan'ın yaklaşık iki katı kapasiteye sahiptir.

Türkiye'nin askeri kapasitesi dış basındaki bir analize konu oldu. Firstpost, Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçlerini karşılaştırarak iki NATO üyesinin personel ve kara unsurlarındaki kapasitesini değerlendirdi.

FİRSTPOST TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'I KARŞILAŞTIRDI

Firstpost'un analizinde Türkiye'nin NATO içerisindeki askeri büyüklüğüne dikkat çekildi. Analizde Türkiye için şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Yunanistan'dan dört kat fazla askeri bulunuyor."

Türkiye'nin NATO'da ABD'nin ardından en büyük ikinci askeri güce sahip olduğu bilgisi farklı güncel kaynaklarda da yer alıyor. ABD Kara Kuvvetleri'nin Military Review yayını da Türkiye'yi NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak tanımlıyor. 

KARA GÜCÜNDEKİ FARKA DİKKAT ÇEKTİLER

Firstpost analizinde yalnızca asker sayısı değil, iki ülkenin kara kuvvetlerinin sahip olduğu askeri araç ve sistemler de karşılaştırıldı. Analizde, "Türkiye ayrıca tank, zırhlı araç ve topçu sistemlerinde de Yunanistan'ın yaklaşık iki katı kapasiteye sahip." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: Haberler.com
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