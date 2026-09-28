Haberler

Jerusalem Post, Türkiye-Libya mutabakatının Tel Aviv'i izole ettiğini yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jerusalem Post'a göre Türkiye-Libya deniz mutabakatı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri İsrail'i izole edip stratejik projelerini engelliyor. İsrail güvenlik bürokrasisi bunu kısıtlama adımı olarak görürken, ithalatının yüzde 98'ini denizden yapan İsrail endişeli.

İsrail basını, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve bölgede giderek artan askeri ve diplomatik ağırlığının İsrail'in stratejik projelerini engellediğini ve Tel Aviv'i izole ettiğini yazdı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik bürokrasisi, Ankara'nın bu konulardaki hamlelerini İsrail'i kısıtlama ve bölgesel olarak izole etme adımları olarak değerlendiriyor.

Haberde, 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere aradaki Yunan adaları zincirini tamamen "devre dışı" bırakarak Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan "bir koridor" meydana getirdiği ve Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle birlikte Akdeniz'i "fiilen ikiye böldüğü" öne sürüldü.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında "Libya limanlarında mevcudiyet, hava varlığı ve Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiği" ifade edildi.

Oluşan bu güvenlik tablosunun Türkiye'ye bölgede askeri altyapı tesis etme imkanı tanıdığına işaret edilen haberde, mevcut durumun Türkiye'ye kendi sınırlarının çok ötesinde, sivil deniz ticareti dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil faaliyetleri "aksatma" imkanı sağladığı iddia edildi.

Haberde bu durumun, "İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğal gaz boru hattı projesini engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediği" ileri sürüldü.

İsrail'in, ithalatının yüzde 98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı.

Haberde İsrailli yetkililerin, bu durumu "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak

Sabrı taştı: Bir daha yakalarsak idam edeceğiz
Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Melania Trump’la sohbet uzayınca eşinden dikkat çeken hamle

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!
Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı

Çırağan Sarayı'nda Hürrem repliği çekerken bakın karşılarına kim çıktı
Taşınmaz satışlarında 'güvenli ödeme sistemi' ertelendi

Tapuda yeni dönemi başlatacak sistem bir kez daha ertelendi
Fenerbahçe, transfer yasağını kaldıracak olan ödemeyi Sevilla'ya gerçekleştirdi

Fenerbahçe'de camiayı ayağa kaldıran sorunu çözdü