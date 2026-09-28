Jerusalem Post, Türkiye-Libya mutabakatının Tel Aviv'i izole ettiğini yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsrail basını, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve bölgede giderek artan askeri ve diplomatik ağırlığının İsrail'in stratejik projelerini engellediğini ve Tel Aviv'i izole ettiğini yazdı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik bürokrasisi, Ankara'nın bu konulardaki hamlelerini İsrail'i kısıtlama ve bölgesel olarak izole etme adımları olarak değerlendiriyor.

Haberde, 2019 yılında imzalanan Türkiye-Libya anlaşmasının Girit ve Rodos dahil olmak üzere aradaki Yunan adaları zincirini tamamen "devre dışı" bırakarak Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan "bir koridor" meydana getirdiği ve Türk ordusunun bölgedeki faaliyetleriyle birlikte Akdeniz'i "fiilen ikiye böldüğü" öne sürüldü.

Gazetenin haberinde, Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında "Libya limanlarında mevcudiyet, hava varlığı ve Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiği" ifade edildi.

Oluşan bu güvenlik tablosunun Türkiye'ye bölgede askeri altyapı tesis etme imkanı tanıdığına işaret edilen haberde, mevcut durumun Türkiye'ye kendi sınırlarının çok ötesinde, sivil deniz ticareti dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil faaliyetleri "aksatma" imkanı sağladığı iddia edildi.

Haberde bu durumun, "İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzatılması planlanan doğal gaz boru hattı projesini engellemeyi veya en azından kesintiye uğratmayı hedeflediği" ileri sürüldü.

İsrail'in, ithalatının yüzde 98'ini deniz yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri nedeniyle endişeli olduğu vurgulandı.

Haberde İsrailli yetkililerin, bu durumu "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA