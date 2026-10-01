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Edirne İpsala'da yasa dışı geçişte gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Edirne İpsala'da yasa dışı geçişte gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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İpsala'da Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmasında gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilip hakimlikçe tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışması sırasında İpsala ilçesi yakınlarında, 1'inci derece askeri yasak bölgede şüpheli bir grup gözaltına alındı. Şüphelilerin FETÖ şüphelileri A.Ç., M.E. ve E.K. olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından İpsala'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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