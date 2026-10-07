Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı

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ABD- Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6. turu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılımıyla gerçekleşti.

Temasların sonunda yapılan ortak açıklamaya göre, Rubio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, temaslarında küresel meseleleri ele aldı, savunma, ticaret, yatırım ve kültür alanlarında ilişkileri geliştirme konusunda taahhütte bulundu.

4 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEÇHİZAT ANLAŞMASI

Yunanistan ve ABD, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü teyit ederken, ABD'nin Yurt Dışı Askeri Satışlar (FMS) programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına da karar verildi.

Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı Programı'na (SPP) katılımı nihai karara bağlanırken; Yunanistan'a "Stryker" tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de verilen kararlar arasında yer aldı.

İki ülke arasında karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi niyeti ortaya konuldu.

SİBER GÜVENLİK VE DİKEY GAZ KORİDORU PROJESİ DE GÜNDEME GELDİ

Süper zeka, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasına karar veren taraflar, denizcilik alanında işbirliği ve Dikey Gaz Koridoru Projesi'nin önemine değindi.

Taraflar, kültürel mirası koruma ve yasa dışı tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik de anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA