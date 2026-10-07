Haberler

Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunanistan, 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için ABD ile anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6. turunda, ABD'nin FMS programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına karar verildiği bildirildi. Atina'daki temaslarda taraflar savunma, ticaret ve siber güvenlikte işbirliğini güçlendirme taahhüdü verdi.

ABD- Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6. turu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılımıyla gerçekleşti.

Temasların sonunda yapılan ortak açıklamaya göre, Rubio ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, temaslarında küresel meseleleri ele aldı, savunma, ticaret, yatırım ve kültür alanlarında ilişkileri geliştirme konusunda taahhütte bulundu.

4 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ TEÇHİZAT ANLAŞMASI

Yunanistan ve ABD, savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünü teyit ederken, ABD'nin Yurt Dışı Askeri Satışlar (FMS) programı çerçevesinde Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışına da karar verildi.

Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu Devlet Ortaklığı Programı'na (SPP) katılımı nihai karara bağlanırken; Yunanistan'a "Stryker" tipi zırhlı muharebe araçlarının verilmesi de verilen kararlar arasında yer aldı.

İki ülke arasında karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi niyeti ortaya konuldu.

SİBER GÜVENLİK VE DİKEY GAZ KORİDORU PROJESİ DE GÜNDEME GELDİ

Süper zeka, siber güvenlik ve ileri teknoloji alanlarında işbirliği yapılmasına karar veren taraflar, denizcilik alanında işbirliği ve Dikey Gaz Koridoru Projesi'nin önemine değindi.

Taraflar, kültürel mirası koruma ve yasa dışı tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik de anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı

Türkiye'nin ittifak yaptığı ülkede sivil havalimanları vuruldu
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı

Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar

Tam geri dönüyor derken hayatının şokunu yaşadı
Rusya-Ukrayna arasında savaş alevleniyor: Bir gecede 20 kişi öldü

Savaş gittikçe alevleniyor! Bir gecede 20 kişi öldü
Şanlıurfa'da engelli seyyar satıcıyı sokak ortasında tokatlayan iş yeri sahibi tutuklandı

Engelli seyyar satıcıya tokat attı! Cezaevinin yolunu tuttu
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı! Bakan Ersoy'dan Gazze mesajı

Galata Kulesi bu akşam bambaşka! Havadan böyle görüntülendi
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı

Dünyanın en azılı suçlusu İstanbul'da yakalandı
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer