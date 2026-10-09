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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Olympiakos'a 89-66 yenildi

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Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrılırken, Olympiakos ise 3. galibiyetini aldı.

Salon: Sunela Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Michele Rossi (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Olympiakos: Miller-Mcintyre 8, Ward 9, Vezenkov 9, Jones 11, Fournier 7, Montero 16, Papanikolaou 8, Dorsey 4, Ndiaye 9, Milutinov 4, Joseph 2, Dunston 2

Anadolu Efes : Lloyd 10, Saric 1, Dozier 11, Fernando, Strazel 7, Yusta 8, Russell 5, Malcolm 6, Payne 12, Ercan Osmani 6, Jones

1. periyot: 26-16

Devre: 35-31

3. periyot: 62-49

Basketbol Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında, Anadolu Efes deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 3. kez parkeden mağlubiyetle ayrılırken, Yunan ekibi ise 3. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
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