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Milli sporcu Yağmur Tosun, Avrupa Petank Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Milli sporcu Yağmur Tosun, Avrupa Petank Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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Milli sporcular, Yunanistan'daki Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı. Yağmur Tosun kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon olurken, milli takım geleneksel takımlarda üçüncü oldu.

Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Petank Şampiyonası'nda 1'i altın, 2 madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Yağmur Tosun, kadınlar altın nokta kategorisinde şampiyon oldu.

Yağmur Tosun, Seda Nur Öksüz, Ayşenur Nazlı Korkmaz ve Aylin Akkuş'tan oluşan milli takım ise kadınlar geleneksel takımlar kategorisinde üçüncü oldu.

Kaynak: AA
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