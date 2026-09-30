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Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar

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Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
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Yunan basınında yer alan iddia, Ege’de tansiyonu yükseltecek yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı. İsrail’den alınan uzun menzilli SPIKE NLOS füze sistemlerinin ilk bölümünün adalara konuşlandırıldığı, yeni teslimatların ise Doğu Ege ve Meriç bölgesine kaydırılacağı öne sürüldü. Yunan ordusunun sistemleri tatbikatlara dahil etmek için eğitimleri de hızlandırdığı belirtildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yaşanan gerilimi tırmandıracak yeni bir iddia Yunan basınında yer aldı. Atina yönetiminin, İsrail'den satın aldığı SPIKE NLOS tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdığı öne sürüldü.

YENİ TESLİMATLARIN ROTASI DOĞU EGE VE MERİÇ

Yunan "Onalert" haber sitesine dayandırılan bilgilere göre, İsrail'den tedarik edilen yeni nesil füze sistemlerinin adalara yerleştirilmesine başlandı. Teslimat süreci devam eden sistemlerin bir sonraki durağının ise Doğu Ege adaları ve Meriç (Evros) bölgesi olacağı; sevkiyatların kademeli olarak bu noktalara kaydırılacağı belirtildi. Atina yönetiminin, yıl sonuna kadar sipariş edilen füzelerin büyük bir kısmını envanterine katmayı hedeflediği bildirildi.

EĞİTİMLER HIZLANDIRILIP TATBİKATLARA DAHİL EDİLECEK

Söz konusu uzun menzilli füze sistemlerinin kullanımı için askeri personelin özel bir eğitimden geçmesi gerektiği vurgulanan haberde, Yunan ordusunun bu eğitim sürecini hızlandırmaya odaklandığı kaydedildi. Bu kapsamda, SPIKE NLOS füzelerinin aşamalı olarak Yunanistan'ın gerçekleştirdiği askeri tatbikatlara da entegre edileceği ifade edildi.

MEİS ZİYARETİ SİLAHLANMAYI GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ

Yunanistan'ın adalardaki silahlanma hamleleri, Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Meis Adası'na yaptığı son ziyaretle bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. Uluslararası anlaşmalara göre "silahlandırılamaz ve asker bulundurulamaz" (gayri askeri) statüde olan Meis'te, Yunan silahlı unsurlarının açıkça boy göstermesi büyük tepkiye neden olmuş ve bölgede "uluslararası hukukun ihlali" tartışmalarının fitilini ateşlemişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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