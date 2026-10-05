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Edirne'de sınıra yakın tarlaya devrilen otomobilde 10 düzensiz göçmen yaralandı

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Edirne'de sınıra yakın tarlaya devrilen otomobilde 10 düzensiz göçmen yaralandı
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Edirne'nin Yunanistan sınırı yakınındaki Bosna Köyü mevkisinde otomobil tarlaya devrildi; kazada 10 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Edirne'nin Yunanistan sınırına yakın Bosna Köyü mevkisinde tarlaya devrilen otomobildeki 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Bosna köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 düzensiz göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de son dönemde artan göçmen hareketliliği ve göçmenlerin karıştığı trafik kazaları dikkat çekerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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