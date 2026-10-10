KKTC Başbakanı Üstel, İsrail'in Türk askerine yönelik saldırı senaryolarına karşı uyardı

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceği ve Yunanistan'ın da buna destek verebileceği yönündeki saldırı snaryolarının tehlikeli bir noktaya geldiğini belirterek, "Devletimizi, güvenliğimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi varlık sebebi olarak açıklayanlara teslim etmemeliyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Doğu Akdeniz'deki askeri gelişmeler ile İsrail ve Yunanistan'ın KKTC'ye yönelik muhtemel saldırı senaryolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs konusunda kritik ve tehlikeli bir dönemden geçildiğini belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkına birlik ve beraberlik içerisinde KKTC'ye ve Anavatan Türkiye'ye sahip çıkma çağrısı yaptı.

"Saldırı senaryoları tehlikeli bir noktaya geldi"

Yunanistan'da emekli bir komutanın televizyon programında İsrail'in KKTC'deki Türk askeri hedeflerine saldırabileceğini ileri sürdüğünü belirten Üstel, söz konusu kişinin Kıbrıs'ın NATO dışında bulunması nedeniyle böyle bir saldırının NATO üyesine yönelik saldırı sayılmayacağını iddia ettiğini aktardı. Rum-Yunan medyasında da İsrail'in KKTC'ye yönelik muhtemel saldırılarına Yunan ordusunun destek verebileceği yönünde analizler yayımlandığını ifade eden Üstel, "Bu açıklamalar resmi bir saldırı kararının kanıtı değildir. Ancak Türk askerine saldırılmasını ve Türkiye'nin Kıbrıs'tan çıkarılmasını tartışmaya açan zihniyetin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini göstermektedir" dedi.

"Rum-Yunan ikilisinin silahlandırılması bölgedeki gerilimi artırıyor"

ABD, Fransa ve İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile geliştirdiği askeri ilişkileri de değerlendiren Üstel, söz konusu iş birliklerinin Doğu Akdeniz'deki etkilerinin sorgulanması gerektiğini söyledi. Rum-Yunan tarafına sağlanan askeri ve siyasi desteğin uzlaşmaz politikaları cesaretlendirdiğini savunan Üstel, Türkiye'nin adadaki varlığını hedef alan senaryolar karşısında sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Bir Rum Avrupa Parlamentosu üyesinin "Mavi Vatan bizimdir" şeklindeki sözlerine de tepki gösteren Üstel, bu yaklaşımın Türkiye'nin denizlerdeki hak ve çıkarlarını hedef aldığını ifade etti.

"Devletimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi savunanlara teslim etmemeliyiz"

KKTC'nin egemenliğinin ve Türkiye'nin adadaki varlığının tartışmaya açılamayacağını belirten Üstel, iç siyasi rekabetin devletin güvenliği ve geleceğinin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu kapsamda devletimizi, güvenliğimizi ve geleceğimizi Rumla birleşmeyi varlık sebebi olarak açıklayanlara teslim etmemeliyiz" dedi. Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenlik mücadelesinin devam ettiğini kaydeden Üstel, devletin varlığını geçici gören ve Türkiye'nin adadaki varlığını sona erdirmeyi hedefleyen yaklaşımlar karşısında dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye ile birlikte hareket etmeliyiz"

Türkiye ile ilişkilerin KKTC'nin güvenliği açısından taşıdığı öneme işaret eden Üstel, siyasi tartışmaların ve seçim vaatlerinin uzun yıllar boyunca elde edilen kazanımları tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti. Ulusal Birlik Partisi'nin temel hedefinin Kıbrıs Türk halkının özgür, egemen, demokratik ve kalkınmış bir devlet çatısı altında yaşamasını sağlamak olduğunu ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Üstel, "Bu dönemde doğru karar vermek, yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın hangi şartlarda yaşayacağını da belirleyecektir. Bunca mücadeleyi, fedakarlığı ve kazanımı belirsiz, popülist seçim vaatleri uğruna tehlikeye atmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı