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Olympiakos Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Olympiakos Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?

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Olympiakos Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Olympiakos Anadolu Efes nereden CANLI izlenir?
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THY EuroLeague'de heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın köklü ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Pire'de oynanacak kritik karşılaşma öncesinde taraftarlar, "Olympiakos Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" ve "Olympiakos Anadolu Efes nereden canlı izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Olympiakos - Anadolu Efes maçının canlı yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar...

Avrupa basketbolunun en büyük kulüpler organizasyonu THY EuroLeague'de dev randevu! Lacivert-beyazlılar, zorlu Olympiakos deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna güçlü devam etmeyi hedefliyor. Yıllardır süren ve çekişmeli geçen rekabette yeni bir sayfa açılırken, maç öncesinde "Olympiakos Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" aramaları da hız kazandı. Olympiakos - Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın detayları haberimizde...

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in heyecan dolu eşleşmelerinden biri olan Olympiakos - Anadolu Efes karşılaşması, bugün, 9 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. Avrupa basketbolunun iki köklü kulübü arasındaki bu mücadele, haftanın en çok merak edilen maçları arasında yer alıyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympiakos ile Anadolu Efes arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 21.15'te başlayacak. Maç saatinde son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel gelişmeleri takip etmesi tavsiye ediliyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece taraftarlar, Anadolu Efes'in zorlu Yunanistan deplasmanını hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edebilecek.

S SPORT HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

S Sport yayınını televizyondan izlemek isteyenler, Turkcell TV+ platformunda 77. kanala geçerek maçı takip edebilir. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları servisin güncel kanal listesini kontrol etmesinde fayda var.

S SPORT PLUS ÜZERİNDEN NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet tabanlı bir yayın hizmeti olarak hizmet veriyor. Maçı bu platformdan izlemek isteyenler, abonelikleriyle web sitesi veya uygulama üzerinden yayına erişebilecek. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi platformlarda doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

OLYMPIAKOS - ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu ev sahipliği yapacak. Olympiakos taraftarının yoğun atmosferiyle bilinen salon, Anadolu Efes için oldukça zorlu bir deplasman olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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