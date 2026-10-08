Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Panathinaikos'a 92-74 yenildi, ilk mağlubiyetini aldı

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Salon: Telekom Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA