Anadolu Efes, EuroLeague 4. haftasında yarın TSİ 21.15'te Olympiakos'a konuk olacak

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sunela Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'te başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 haftayı 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı. Yunan ekibi ise 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarındaki 917. karşılaşma

Anadolu Efes, Olympiakos maçıyla Avrupa kupalarında 917. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 916 karşılaşmada 507 galibiyet, 409 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 669. maçını yapacak. Geride kalan 668 müsabakanın 350'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 318'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA