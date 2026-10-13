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Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

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Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın istifasını istediği ABD’nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinden ayrıldığını açıkladı. Hakkında hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim karşılığında para talep etme iddialarıyla gündeme gelen Guilfoyle, yaptığı açıklamada Trump’a ve “Önce Amerika” hareketine bağlılığının süreceğini belirtti.

  • ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevinden ayrıldığını duyurdu.
  • Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle hakkındaki 'hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme' iddialarının ardından istifa etmesini istediklerini açıkladı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini söyledi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinden ayrıldığını duyurdu. Guilfoyle, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya kendisine bu görevi verdikleri için teşekkür ederken, ABD'nin Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmek ve özellikle enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek için çalıştığını belirtti. Guilfoyle'un ayrılığı, hakkındaki iddiaların ardından Beyaz Saray'ın istifasını istediğini açıklamasıyla gündeme geldi.

TRUMP VE RUBIO'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Guilfoyle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçilik görevini üstlenmesini sağlayan Trump ve Rubio'ya teşekkür etti. Görevinin ilk gününden itibaren ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri güçlendirmeye odaklandığını belirten Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan işbirliği adımlarına dikkati çekti.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Son dönemde hakkında basında yer alan iddialara da değinen Guilfoyle, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu savundu. Profesyonel hayatını adaleti sağlamaya, doğrunun yanında durmaya ve ABD'nin değerlerini korumaya adadığını ifade eden Guilfoyle, Trump'a desteğinin süreceğini belirtti.

Guilfoyle, açıklamasında, “ Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump'a, 'Önce Amerika' hareketine ve sevdiğim bu ülkeye bağlılığım asla sona ermeyecek” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, Guilfoyle hakkında gündeme gelen “hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme” iddialarının ardından büyükelçiden istifa etmesini istediklerini açıklamıştı.

Zacharia, “Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bir gün önce yaptığı açıklamada Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.

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Kaynak: AA
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