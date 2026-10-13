Atina'da öğrenciler eğitim ödeneği yetersizliğini çadır kurarak protesto etti

Yunanistan'da üniversite ve lise öğrencileri, kamu eğitimine ayrılan ödeneğin yetersizliğini protesto etmek amacıyla sokağa indi.

Fransa ve Belçika'nın ardından Yunanistan'da da öğrenciler sokağa indi. Başkent Atina'da çoğunluğu Yunanistan Komünist Partisi (KKE) destekçisi olan çok sayıda üniversite ve lise öğrencisi, kamu eğitimine ayrılan ödeneğin yetersizliğini protesto etti. Yağışlı havaya rağmen Syntagma Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, meydana çadır kurdu.

Öğrenci destek hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve öğrencilerin barınma sıkıntısı yaşandığını belirten öğrenciler, geceyi meydanda geçireceklerini ve önümüzdeki günlerde eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

"Eğitim bir haktır, ayrıcalık değil"

Öğrenciler, "Öğrenci Konutlarına Ödenek Ayrılsın" ve "Aylık 500 Euro Öğrenci Barınma Desteği" yazılı pankartlar taşıdı. Yunanca ve Fransızca hazırlanan diğer pankartlarda ise Fransa'daki gösterilere katılan lise ve üniversite öğrencileriyle dayanışma mesajı içeren "Eğitim Bir Haktır, Ayrıcalık Değil" ifadeleri yer aldı.

Göstericiler, "Sağlık ve eğitime ödenek ayırın, NATO'nun ölüm makinelerine değil", "Öğrenciler müşteri değildir" ve "Yunanistan'dan Fransa'ya, kamusal ve ücretsiz eğitim istiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler daha sonra Syntagma Meydanı'ndan Maliye Bakanlığı'na yürüyerek taleplerini içeren listeyi teslim etmek üzere yetkili bir görevliyle görüşme talebinde bulundu. Görüşme sağlayamayan öğrenciler, taleplerini bakanlığın camlarına yapıştırdı. Ardından geceyi geçirmek üzere Syntagma Meydanı'na döndü. Göstericiler, taleplerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek önümüzdeki günlerde yeni eylemler düzenleyeceklerini açıkladı. Herhangi bir polis müdahalesi olmayan protesto barışçıl bir havada geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı