Bodrum'da denizde oluşan dev hortum cep telefonuyla görüntülendi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde denizde oluşan dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum'da sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kente aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışlı hava ile birlikte deniz üzerinde fırtına etkisini artırırken, Bodrum açıkları ile Yunanistan'ın Kos Adası arasındaki bölgede dev bir hortum meydana geldi. Deniz üzerinde beliren hortum, bölgede seyir halinde olan denizciler tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı